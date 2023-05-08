المؤتمر: تطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة أفضل

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن العمل الحزبي في مصر يعاني من قصور كبير سواء من خلال التواصل والانتشار مع المواطنين، أو من خلال الدعم المقدم لها من الدولة، مشيرا إلى أن الحزب تقدم بمقترحات من شأنها أن تؤدي إلى إصلاح الحياة الحزبية وأهمها ضرورة التقدم بمشروع قانون جديد للأحزاب بدلا من القانون الحالي 40 لسنة 1977 بحيث يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي وطموحات الجمهورية الجديدة والعمل على تقليل عدد الأحزاب البالغ حاليا 106 أحزاب سواء بإتاحة الدمج أو وضع قواعد جديدة للحد من هذا العدد لافتا إلى أن الاعتماد على الكيف وليس الكم سيكون أفضل لإثراء الحياة السياسية، بجانب أنه يجب أن يكون للحزب قواعد في الشارع المصري وأن يكون له تمثيل نيابي مناسب.

وتابع فرحات: من بين المقترحات الخاصة بالمحور السياسي الخاص بالأحزاب النظر في دعم وتمويل الأحزاب ماديا من جانب الدولة لفترة انتقالية نقترح أن تكون 5 سنوات وأن يتم دعوة كافة الأحزاب غير الممثلة في مجلسي النواب ومجلس الشيوخ الى جلسات الاستماع بالمجلسين للاستماع الى الرؤى الحزبية في الموضوعات ومشروعات القوانين خاصة ما تمس المواطن، وأخيرا ضرورة الحد من تدخل المال السياسي في النظام الانتخابي ووضع قواعد وقيود وسقف للإنفاق المالي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن النظم الانتخابية تختلف حسب طبيعة كل بلد والنظام المطبق حاليا في مصر هو القائمة المطلقة المغلقة ويتم تطبيقه لتماشيه مع الوضع الذي وضع عليه دستور 2014 وهناك اقتراحات تقدمنا بها وهي أن يتم تطبيق نظام القائمة النسبية ولكن من وجهة نظري الإشكالية ليست في النظام المطبق ولكن في كيفية تطبيقه وكيفية الاختيار في القوائم وعلينا ضرورة البحث عن آلية لاختيار الشخصيات التي لها خبرة وكفاءة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتكون ضمن مكونات القوائم لكي يأتي وينتج عن ذلك برلمان قوي فاعل يسهم في النهوض بمصر ويتوافق مع بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.