الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد اعترافه.. العقوبة المتوقعة لقاتل زوجته في النزهة

طعن
طعن

فتحت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، الباب للنيابة العامة لسرد مرافعتها في قضية محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة. 

وخلال التحقيقات قال المتهم، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، كما أنه أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب، مشيرًا  إلى أنه عقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض، وتوجه نحوها وقام بتسديد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها، وأنه عقب سقوطها وانهاءه جريمته ومفارقة زوجته للحياة داخل الشقة، دخل الحمام ونظف ملابسه من آثار الجريمة ثم بعثر في محتويات الشقة لإضلال رجال الشرطة وإثبات أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرة عمله حتى لا يشك فيه أحد.

وحدد قانون العقوبات  في مادته رقم 234 عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد، وهو ما تنطبق على هذه الجريمة  وفقا اعترافات المتهم،  وهو ما  بعاقب عليه حسب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أما إذا القتل عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، فيعاقب مرتكبها بالإعدام،  ويعرف الإصرار السابق  حسب القانون بأنه، القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

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