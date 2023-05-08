الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"متخفية فى زى تنكرى".. هل حضرت ميجان ماركل حفل تتويج الملك تشارلز؟

ميجان ماركل
ميجان ماركل

تكهن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن ميجان ماركل حضرت حفل تتويج الملك تشارلز الثالث سرًا، حيث شوهد شخص متنكر في الحفل، ما دفع البعض للاعتقاد أن دوقة ساسكس لم تستطع تفويت مثل هذه اللحظة.

كشفت مجلة "أوك" الأمريكية، أن دوقة ساسكس لم تحضر الحفل وكانت في منزلها بولاية كاليفورنيا الأمريكية تستعد لعيد ميلاد نجلها آرتشي الرابع.

حقيقة حضور ميجان الحفل

وحسب المجلة، فإنه بينما كان العالم يشاهد الملك تشارلز والملكة كاميلا يصبحان رؤساء إنجلترا الجدد، لم يسع الإنترنت سوى التكهن بأن دوقة ساسكس تسللت إلى الحدث مرتدية ملابس تنكرية بالرغم من أن ميجان كانت في المنزل بالفعل في كاليفورنيا تحتفل بعيد ميلاد آرتشي الرابع.

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كيف احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاد نجل هاري بعد انتهاء فعاليات التتويج؟

وتابعت أنه بعد أن اكتشف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، أحد الحاضرين في الحفل الفخم يبدو وكأنه يريد أن يمر دون أن يلاحظه أحد، انتشرت النظريات بأن ميجان كانت حاضرة في يوم والد زوجها الكبير.

صورة تظهر شخصا متنكرا فى حفل التتويج

وكتب أحد المستخدمين عبر تويتر: "ميجان أنتي لا تخدعينا"، وأرفقها بصورة شخص متنكر في الحفل، بينما قال آخر: "بالتأكيد ميجان كانت حاضرة، ستفعل أي شيء للتواجد في الحفل".

وأشارت إلى أنه بالرغم من نظريات المؤامرة، فقد كان الشخص المتخفي هو السير كارل جينكينز، بينما ظلت ميجان البالغة من العمر 41 عامًا في الولايات المتحدة وانتظرت عودة زوجها الأمير هاري من المملكة المتحدة.

وأوضحت المجلة أن دوق ساسكس، كان على استعداد لمشاركة والده لحظة تتويجه على عرش بريطانيا، بالرغم من تفاقم الخلافات بينه وبين عائلته وعلى رأسهم شقيقه الأكبر الأمير ويليام، حيث خرج مسرعًا من كنيسة وستمنستر آبي مسرعًا متجهًا إلى المطار بعد تتويج الملك وبدا هاري في حالة معنوية جيدة خلال الحفل مع ابتسامة على وجهه وهو يسير مع أبناء عمومته الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس وجلس بعد ثلاثة صفوف خلف الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.

وأوضح كبير الخدم السابق للأميرة ديانا، بول بوريل، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "لا توجد فرصة للمصالحة في أي وقت قريب، حيث حصل هاري على استقبال شديد البرود من عائلته وخصوصًا شقيقه الذي تجاهله تمامًا وهو ما كان صعبًا للغاية على الأمير هاري".

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الملكة كاميلا بإطلالة زرقاء في حفل تتويج زوجها الملك تشارلز (صورة)

ميجان تشارلز تنكري حفل التواصل الاجتماعي تتويج هاري

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