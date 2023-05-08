محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ فى 36 مشروعًا بـ"حياة كريمة"

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل العقبات والمشكلات فورًا لضمان الانتهاء من جميع المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" في المواعيد المحددة، والبدء في تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وأكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة «حياة كريمة»، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، تم إكمال الجولات الميدانية لتفقد نسب التنفيذ بـ36 من المشروعات الجارية في قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو، والتي تضم 4 قرى وتوابع، بإجمالي 39 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه خلال الجولة تم تفقد مشروعات إنشاء مدرسة مبارك الإعدادية بسلوى قبلي، ومدرسة الكاجوج الإعدادية بنات، ووحدة طب الأسرة، ومركز شباب عزبة علي سليمان بنسبة تنفيذ 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمي بنسبة 99%، ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسبة 97%، وأيضًا مشروع إنشاء المجمع الزراعي بنسبة 96%، بجانب إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 95%، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشرب، وإنشاء كوبري علوي (الكاجوج- المضيق) بنسبة 85% لكل منهما.

وقد أضاف المهندس ناجح مصطفى أنه تم أيضًا تفقد أعمال المرور الميداني للجنة الفنية المشكلة للمعاينة وتحديد المسار المناسب لمشروع توصيل شبكة وخطوط الألياف الضوئية داخل القرية وتوابعها، وذلك بالتنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات، ودار الهندسة، والهيئة القومية وشركة مياه الشرب، والمنطقة العاشرة للطرق والكباري، بالإضافة إلى الكهرباء والري والغاز الطبيعي.

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة