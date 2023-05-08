"إحياء شهر التراث ويوم المتحف العالمي" ندوة ببيت المعمار المصري.. السبت

ينظم بيت المعمار المصري بالشراكة مع هيئة من خبراء التراث في الوطن العربي، ندوة بعنوان: "إحياء شهر التراث ويوم المتحف العالمي"، بمقر البيت بالقاهرة، يوم السبت الموافق 13 مايو، في تمام الساعة 6 إلى الساعة 8 مساءً.

وتدير الندورة دكتورة، لمياء محمود، أستاذة الإعلام والمدير السابق لإذاعة صوت العرب، وتبدأ بافتتاحية للمهندس المعماري، عصام صفي الدين، وكلمة ترحيب للمهندس المعماري هادف سالم المنسق العام لهيئة الخبراء.

تفاصيل الندوة

وتناقش الندوة "ملامح المشترك الثقافي بين مصر والعالم العربي، ويحاضر فيها دكتور محمد حسن عبد الحافظ، خبير التراث غير المادي بمعهد الشارقة للتراث.

كما تضم الندوة، محاضرة عن التراث الحضاري والهوية المصرية، تقدمها دكتورة سهير زكي حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني، بكلية الهندسة جامعة القاهرة

وأيضًا تناقش الندوة، الأملاح..مصادرها وتأثيرها المتلف على المباني التراثية وطرق العلاج، ويحاضر فيها الدكتور طارق نازل، أستاذ ترميم الآثار والعميد السابق لكلية الدراسات العليا للبردي بجامعة عين شمس.

ويقدم المعماري حمدي السطوحي، استشاري تصميم متاحف، كلمته بعنوان "المتحف حياة".

وتختتم فاعليات الندوة، بحلقة نقاشية، حول آلتراث والوعي تديرها دكتورة لمياء محمود.

عن بيت المعمار المصري

وبيت المعمار المصري، هو متحف للعمارة، ونموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي) والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

كما أنه متحفاً لتاريخ الإنسان المصري مسجلاً بالبناء، فيؤرخ البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

بالإضافة إلى ذلك فهو يضم مكتبة بحثية ورقية ورقمية، فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركزاً للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية وغيرها.