طلاب القليوبية يشكون صعوبة امتحان الهندسة للصف الأول الإعدادى

اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة القليوبية من صعوبة امتحان الهندسة الذي أداه الطلاب، اليوم، حيث أكدوا أنه جاء في مستوى الطالب المتميز وطويلا جدا لا يتناسب مع الوقت المخصص.

كان طلاب الصف الأول الإعدادي بالقليوبية قد بدأوا، السبت الماضي، أول امتحانات الترم الثاني بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، واليوم الإثنين الهندسة والعلوم، والأربعاء اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء، والسبت دراسات اجتماعية وكمبيوتر.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية عن انتظام الامتحانات للصفوف الرابع والخامس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، مشيرة إلى أنه حال التأكد من وجود أي تسريبات إلكترونية بالامتحانات سيتم التعامل معها فورا وإحالتها للنيابة المختصة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه أدى 148723 طالبا وطالبة بالصف الرابع الابتدائي الامتحان داخل 1135 مدرسة، فيما أدى 145794 طالبا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي الامتحان داخل 1071 مدرسة، بينما أدى 137419 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي الامتحان داخل 801 مدرسة.

وأعلنت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في وقت سابق، عن الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022- 2023، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تكثيف المرور على المدارس للتأكد من الاستعداد التام للامتحانات ومراعاة تواجد المتابع من الساعة السابعة والنصف صباحًا، حتى خروج آخر تلميذ.

وشددت مدير مديرية تعليم القليوبية على ضرورة متابعة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات، وتأمين حجرة الكنترول الداخلي، من أبواب ونوافذ وطفايات حريق، وفي حالة وجود غرفة غير مؤمّنة، يتم نقل الكنترول في حجرة أكثر أمنًا.

وفى سياق متصل، شهدت المدارس التابعة لإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية واقعة غريبة وجديدة من نوعها خلال أداء امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية، حيث تبين أن مسئولي التعليم طبعوا امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع، وتم توزيعها على الطلاب.

من جانبه، أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم تشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص الواقعة والتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القانونية بشأنها ضد المخالفين والحفاظ على حقوق الطلاب.