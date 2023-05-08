تحذيرات من سقوط أمطار.. وهذا موعد ارتفاع درجات الحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ30% تقريبا وذلك على فترات متقطعة من اليوم، مؤكدة أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة اليوم الاثنين، بنفس النسبة التي كانت متوقعة الأيام الماضية، لكن سقوط الامطار متوقع على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية فقط.

درجات الحرارة الاثنين 8 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة الثلاثاء 9 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظم ى 32 والصغرى 20.

وتوقعت الهيئة ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، إذ أنها مع نهايات الأسبوع ستصل لـ33 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى ما يجعل المواطنون يشعرون بارتفاع درجات الحرارة فترة النهار والليل، في ظل تأكيدات بأن التقلبات الجوية مستمرة على مدار الشهر الجاري، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر من الأجواء ليلا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح الموجودة على مدار هذا الأسبوع لن تكون محملة بالأتربة والرمال المثارة، وهي قادمة من البحر المتوسط، في بينما من المؤكد وجود شبورة مائية شديدة في الساعات الأولى من الصباح على مدار الأسبوع.