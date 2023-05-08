تباين آراء طلاب الأول الثانوي بمدرسة أحمد زويل حول مستوى امتحان الكيمياء

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، الامتحان في مادة الكيمياء.

وتباينت آراء الطلاب خلال حديثهم لـ"الدستور"، حول مستوى الامتحان، حيث أشاد الطالب كريم محمود، بمستوى امتحان مادة االكمياء.

وأشار إلى أن الأمتحان كان يتراوح بين السهولة والصعوبة، وأن عدد الأسئلة كان يتماشى مع فترة الامتحان، متابعًا:"حليت وكان في وقت للمراجعة كبير جدًا".

ولفت إلى أن الامتحانات حتى الأن في مستوى الطالب المتوسط، إذ أن 40% من الأسئلة سهلة، و40% متوسطة، و20% في مستوى المتفوقين.

وأوضح عبدالله مجدي، أن امتحان الكمياء كان فيه عدد كبير من الأسئلة المباشرة، وأن الامتحان كان تدريجة بين السهل والصعب، لذلك لم يشعر أي من الطلاب بالذعر، منوهًا إلى أن الوقت كان كافي جدًا.



وقال الطالب بالصف الأول الثانوي في مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، إنه يتنمى أن تأتي باقي الامتحانات على ذاك النهج، تفاديًا للتعقيدات التي يعاني منها الطلاب في الامتحانات.



فيما قال علي محمود، أحد طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، إن الامتحان كان به عدد من الأسئلة الصعبة والتي تحتاج لتفكير، مضيفًا أنه كانت هناك العديد من المستويات في أسئلة الامتحان.