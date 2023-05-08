يبدأ تطبيقها يونيو المقبل.. الأسعار الجديدة لتذاكر دخول الأماكن الأثرية

تستعد وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، لتطبيق زيادات جديدة على أسعار الزيارة في عدد من المواقع الأثرية للزائرين الأجانب اعتبارًا من شهر يونيو المقبل، حيث قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الزيادات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للآثار على أسعار تذاكر زيارة بعض المتاحف والمواقع الأثرية لن تشمل كافة المواقع الأثرية، مؤكدًا أن الزيارة لن تشمل تذاكر الزائرين المصريين.

الأسعار الجديدة للتذاكر

تشمل قائمة المواقع الأثرية التي سيتم زيادتها خلال شهر يونيو المقبل كل من:

- منطقة آثار الهرم من 240 إلى 360 جنيها.

- المتحف المصري من 200 إلى 300 جنيه.

- معبد الكرنك من 220 إلى 300 جنيه.

- وادي الملوك من 260 إلى 400 جنيه.

- الدير البحري من 160 إلى 240 جنيها.

- معبد الأقصر من 180 إلى 260 جنيها.

- معبد إدفو من 200 الي 300 جنيه.

- معبد كوم إمبو من 160 إلى 240 جنيها.

- معبد فيله من 200 إلى 300 جنيه.

- قلعة صلاح الدين من 200 إلى 300 جنيه.

- منطقة سقارة من 200 الي 300 جنيه.

- المسلة الناقصة من 80 إلى 120 جنيها.

- مسجد السلطان حسن من 80 إلى 120 جنيها.

- المتحف القبطي من 100 إلى 150 جنيها.

- معبد سيتي الأول من 100 إلي 120 جنيها.

- مقابر دير المدينة من 100 إلى 140 جنيها.

-معبد أبوسمبل من 260 إلى 400 جنيه.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار، أكد أن تلك الزيادات تأتي في إطار العمل على رفع إيرادات المجلس وتدعيمًا لموازنته بما يساهم في مشروعات الترميم والصيانة وإنشاء متاحف جديدة وتخفيض منسوب المياه الجوفية وغيرها من المشروعات للحفاظ على المتاحف والمواقع الأثرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مختلف المواقع الأثرية في مصر ولا سيما مع ارتفاع تكاليف الصيانة والترميم وأعمال الحفائر وغيرها من الأعمال التي يضطلع بها المجلس الأعلى للآثار خاصة وأن موازنة المجلس ذاتية.