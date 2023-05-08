وكيل تعليم مطروح يواصل جولاته التفقدية لمتابعة مسار امتحانات النقل

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جولاته التفقدية لمتابعة مسار امتحانات النقل للمراحل التعليمية الثلاث في يومها الثالث بمدارس إدارة مطروح التعليمية والاطمئنان علي انتظام العملية الامتحانية.

وتابع وكيل تعليم مطروح سير الامتحانات وسط أجواء هادئة وآمنة خلال تواجده باللجان الامتحانية، متأكداً من الطباعة الجيدة للورقة ووضوح أسئلة الامتحان وخلوها من الغموض وفي مستوي الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج، بما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

واطمأن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية على انتظام العملية الامتحانية لصفوف النقل مع التزام كافة المشاركين فى الامتحانات بالتعليمات والضوابط المنظمة، مشيرا إلى أنه لم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الإدارات التعليمية.

وشدد وكيل تعليم مطروح علي ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح