الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الحسيني يشيد بإنجاز محمد حمزة خلال كأس العالم للسلاج بالمكسيك

أعرب عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، عن سعادته بذهبية محمد حمزة ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي أقيمت في مدينة أكابولكو المكسيكية في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.

وأكد الحسيني على أهمية هذا الإنجاز خاصةً أن هذه هى أولى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأضاف الحسيني:" هذا الإنجاز اعطى مؤشر أن الاتحاد المصري للسلاح يمشي على خطى صحيح".

وأكمل الحسيني حديثه عن الهدف الرئيسي للاتحاد وهو تحقيق ميداليات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث أصبح لدى الاتحاد أكثر من لاعب في سلاح مختلف قادر على التتويج بميدالية من ضمنهم علاء أبو القاسم ومحمد حمزة في سلاح الشيش بالإضافة إلى العديد من اللاعبين في باقي الأسلحة.

وتحدث الحسيني عن الفترة القادمة:" سيشارك كل سلاح في بطولة واحدة قبل بطولة إفريقيا والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الشهر القادم".

وتابع الحسيني:" بطولة إفريقيا ذات أهمية قصوى في مشوار التأهل لأولمبياد باريس حيث أن نقاطها تعادل مرة ونصف من نقاط كأس العالم، ف ذهبية كأس العالم تمنح اللاعب 32 نقطة بينما ذهبية بطولة إفريقيا تهدي اللاعب 48 نقطة، فيستطيع اللاعب تحسين تصنيفه الدولي بسرعة أكبر".

واستطاع محمد حمزة تحقيق ذهبية كأس العالم لسلاح الشيش بعد تغلبه في الدور النهائي على بطل هونج كونج شانج كا لونج صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو بنتيجة 15-10.

وحقق حمزة أولى انتصاراته في البطولة بدور ال 64 على بطل صربيا بنتيجة 15-8، ثم في دور ال 32 تغلب حمزة على بطل فرنسا بنتيجة 15-13.

وفي دور ثمن النهائي استطاع حمزة الفوز على مواطنه علاء أبو القاسم المصنف السادس عالميًا بنتيجة 15-13.

واستمر حمزة في تحقيق الانتصارات حيث فاز في دور ربع النهائي على بطل الصين بنتيجة 15-8، ثم حقق الفوز على بطل إيطاليا ماريني توماسو بنتيجة 15-8.

أهمية قصوى كأس العالم بالمكسيك محمد حمزة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي للسلاح

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