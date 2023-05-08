خصص لهم بيئة مناسبة.. كيف تنمي حب القراءة عند طفلك العنيد؟

يعرف معظم الآباء أن القراءة مهمة لتنمية اللغة والنجاح العام، ومع ذلك فقد سمعنا جميعًا أطفالنا يقولون "لا أريد أن أقرأ.. أنا فقط أريد أن ألعب".

الخبر السار هو أن التغييرات البسيطة في منزلنا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اهتمام أطفالنا بالقراءة، إليك كيفية إنشاء بيئة تثير الفضول حول الكلمات

إذا تمكنت من إنشاء بيئة داعمة فمن المرجح أن يطلب طفلك الكتب ويصل إليها، سيحتاج بعض الأطفال إلى تشجيع أكثر من غيرهم ولا بأس بذلك.

تبسيط منزلك

انظر حول منزلك من عيون طفل، هل تلاحظ أي كتب؟، إذا تمكنت من ترتيب غرفة ألعاب الطفل وغرفة نومه، فسيتم ملاحظة الكتب بسهولة أكبر، عندما يكون هناك أشياء أقل حولك يمكن أن يكون الانتباه أثناء وقت القصة أسهل.

بالطبع اللعب أمر حيوي، على الرغم من أن الألعاب التعليمية يمكن أن تعلم الأطفال مهارات حياتية مختلفة، إلا أن العديد من الأطفال يعانون من التركيز مع خيارات مفرطة ومشتتة يلهي انتباههم.

قم بإيقاف تشغيل التلفزيون وجهاز iPad ووضع هاتفك الخلوي بعيدًا

لا يمكن للكتب التنافس مع جهاز تلفزيون أو كمبيوتر، حاول تقليل هذه الأجهزة التي تسبب الإدمان والتي يمكن أن تحفز الطفل بشكل مفرط.

مثلما يمكن أن تشتت المساحة المزدحمة انتباه الطفل عن القراءة، فإن وقت الشاشة يمثل عقبة رئيسية أمام القراءة وله أيضًا آثار سلبية قصيرة وطويلة المدى على النمو العصبي.

تشجيع القراءة بإهداء الكتب

عندما يطلب الأصدقاء والأقارب اقتراحات الهدايا، ضع الكتب في قائمة الرغبات.

لماذا؟ توحي هدية الكتب بأن القراءة أمر خاص ومهم، وأنك تريد مشاركتها مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم، وتريد منهم أن يقرأوها وأن تتناقش معهم فيما بعد.