هل يمكن الجمع بين الصيام المتقطع ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي؟

الصيام المتقطع هو استراتيجية لفقدان الوزن تتضمن التناوب بين فترات الأكل والصيام. إنه ليس نظامًا غذائيًا بالمعنى التقليدي للكلمة ولكنه بالأحرى نمط أكل يحدد متى نأكل بدلاً من ما نأكله.

وفقًا لموقع hindustantimes هناك عدة طرق للصيام المتقطع ومع ذلك، فإن أكثر الطرق شيوعًا تتضمن الصيام لفترة محددة، عادةً ما بين 16-24 ساعة تليها فترة من الأكل.

إطعام مقيد بالوقت: أنت تقصر فترة تناول الطعام على ساعات معينة ، ولنقل من 4 إلى 8 ساعات. على سبيل المثال ، تتضمن طريقة 16/8 الشهيرة الصيام لمدة ستة عشر ساعة والأكل خلال الساعات الثماني المتبقية.

صيام اليوم البديل: أنت تصوم كل يومين ، مما يعني أنك تأكل نظامك الغذائي المعتاد في يوم من الأيام وتقييد السعرات الحرارية إلى حوالي 500 في اليوم التالي.

صيام 24 ساعة: أنت تصوم لمدة أربع وعشرين ساعة ، وتستهلك الماء فقط ، أو الشاي الأسود أو القهوة ، أو العلكة الخالية من السكر ، أو غيرها من المشروبات الخالية من السكر.

الصوم 5: 2: تأكل بشكل طبيعي خمسة أيام في الأسبوع (نظام غذائي صحي ومتوازن نسبيًا) وتقيد السعرات الحرارية إلى 500 في اليومين الآخرين غير المتتاليين.

بغض النظر عن الطريقة ، يساعد الصيام المتقطع على تقليل إجمالي السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن عن طريق حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر الصيام المتقطع العديد من الفوائد الصحية ، لا سيما تحسين حساسية الأنسولين ، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

كما يعزز منهج الصيام وظائف المخ ، ويعزز مستويات الطاقة ، ويطيل العمر. علاوة على ذلك ، فهو يقلل الالتهاب ، وهو عامل حاسم في العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والزهايمر. أظهرت الدراسات أن الصيام يمكن أن يحفز إنتاج خلايا دماغية جديدة ويحسن الوظيفة الإدراكية.

ما هي حمية البحر الأبيض المتوسط؟

يُطلق على خلاف ذلك نظام غذائي صحي للقلب ، حمية البحر الأبيض المتوسط على اتباع نظام غذائي نباتي مع بعض المأكولات البحرية والدهون الصحية. تستهلك اللحوم ومنتجات الألبان بشكل عام بكميات صغيرة.

جوهر حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هو نهجها المتوازن في تناول الطعام، إنه يركز على الأطعمة الكاملة غير المصنعة والمليئة بالمغذيات مع الفواكه والخضروات الطازجة. لا مكان للأطعمة المصنعة والمعالجات السكرية والمشروبات في حمية البحر الأبيض المتوسط. قبل كل شيء ، يفضل اتباع نظام غذائي صحي للقلب الأعشاب والتوابل لتذوق الوجبات بدلاً من الملح.

نظرًا لكونه أساسًا نباتيًا، فإن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي يوفر جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف والمغذيات النباتية الضرورية. وهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومقاومة الأمراض. أظهرت العديد من الدراسات أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

في حين أن النظام الغذائي ليس مصممًا لفقدان الوزن، إلا أنه يعزز أيضًا فقدان الوزن. هذا بسبب الأطعمة الغنية بالألياف التي تجعلك ممتلئًا لفترات طويلة.

هل يمكنني الجمع بين الصيام المتقطع ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي؟

الإجابة القصيرة هي نعم! يمكنك اتباع نظام الصيام المتقطع واعتماد نظام غذائي متوسطي في وقت واحد. إن دمج نظام غذائي متوسطي مع الصيام المتقطع هو مباراة مصنوعة في الجنة. النهجان الغذائيان يكملان بعضهما البعض بشكل مثالي.

ركز على تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية بما يتماشى مع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الخاص بك خلال فترة تناول الطعام. يضمن لك ذلك الحصول على العناصر الغذائية الضرورية لدعم صحتك ورفاهيتك والحفاظ على وزن صحي.

للصيام المتقطع ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك فقدان الوزن ، وتحسين حساسية الأنسولين ، وتقليل الالتهاب ، وزيادة طول العمر. كما أنه يساعد في تحسين صحتك وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​غني بالعناصر الغذائية مثل الألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية (بما في ذلك الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية). على الرغم من أن النظام الغذائي يحتوي على دهون أكثر من الأساليب الغذائية الأخرى ، إلا أنه عبارة عن كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الجيد ، بدلاً من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، أو الكوليسترول الضار.

علاوة على ذلك ، مع الأطعمة النباتية الوفيرة والمكسرات وزيت الزيتون البكر الممتاز ، يمتص جسم الإنسان العناصر الغذائية الكافية مثل فيتامين ب 12 وفيتامين د ، مما يؤثر على فقدان الوزن.