حسانين محمد مديرا لمكتب وزير البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا بتكليف المهندس حسانين محمد حسانين حسن - رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية اعتبارا من 9 مايو 2023.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتى أبريل 2023 إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية.

وأوضحت أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد إن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

