الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حسانين محمد مديرا لمكتب وزير البترول

المهندس حسانين محمد
المهندس حسانين محمد مع محرر الدستور

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا بتكليف المهندس حسانين محمد حسانين حسن - رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية اعتبارا من 9 مايو 2023.

 

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتى أبريل 2023 إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية.

 

وأوضحت أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد إن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
 

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول المهندس حسانين محمد برنامج الاصلاح طارق الملا وزير البترول منتجات البترولية وزير البترول والثروة المعدنية وزارة البترول والثروة المعدنية

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس تشاد (صور)

الرئيس السيسى يتابع مشروعات تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة ويوجه بالاهتمام بصون المواقع الأثرية

تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. القصة الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟