الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة. 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة وهى كالتالى:

درجات الحرارة الإثنين   

القاهرة والوجه البحري العظمى 27- الصغرى 16

السواحل الشمالية العظمى 22- الصغرى 15

جنوب سيناء العظمى 3- الصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 35- الصغرى 17

جنوب الصعيد العظمى 36– الصغرى 20

درجات الحرارة الثلاثاء   

القاهرة والوجه البحري العظمى 28- الصغرى 18

السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 31- الصغرى 21

شمال الصعيد العظمى 29- الصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 33– الصغرى 21

درجات الحرارة الأربعاء   

القاهرة والوجه البحري والعظمى 30- الصغرى 18

السواحل الشمالية العظمى 25- الصغرى 17

جنوب سيناء العظمى 33- الصغرى 21

شمال الصعيد العظمى 32- الصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 36– الصغرى 21

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