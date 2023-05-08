"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الزيتون خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر مايو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة

- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

- ضبط عمليات الري و عدم الإفراط في الري

- دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من أشعة الشمس

- التسميد

• الأشجار التي تروى بالغمر

- الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر

- يتم اضافة 300 جم من مخلوط العناصر الكبرى للأشجار أكبر من 3 سنوات

- يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

- يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم

ب- تسميد اشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط

الرية الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 1 لتر حامض امينى للفدان مدة شهر، و يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر، و يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1 لتر نيترك مرة كل 15 يوم

التسميد الورقي.

- يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما يأتي، " 350 جم حديد مخلبي، 150جم زنك مخلبي، 150جم منجنيز مخلبي، 75جم ماغنسيوم، 50جم بوركس، 50جم سلفات نحاس، 200جم يوريا لرفع كفاءة الامتصاص".

- برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 22 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 30:25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 60:55 لتر/ الشجرة

اكبر من 7 سنوات 70 لتر/ الشجرة

ومعدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي امراض اعفان الجذور

- برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية و الحيوانية

- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء

- مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب|" لمبادة 1.5 سم / لترماء ، مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء ، مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء، مادة ناشرة"

- مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف إليه أي زيت معدني.