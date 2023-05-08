الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 237 ألف طن أعلاف بـ107 ملايين دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل، بالتنسيق مع البنك المركزي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 28 /4 /2023 حتى 3 /5 /2023 تم الإفراج عن 237 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 107 ملايين دولار، بزيادة قدرها 22 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

وتابع أن الإفراج شمل 189 ألف طن من الذرة بحوالي 68 مليون دولار، وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 3 مايو 2023) 4.5 مليون طن منها 3.3 مليون طن ذرة، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.2 مليار دولار.

وزير الزراعة الإفراج زامبيا الف أعلاف الذرة

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