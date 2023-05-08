طرح بوسترات منفردة لأبطال فيلم "لف وارجع تانى" تمهيدًا لعرضه بالسينمات

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد "لف وارجع تانى" بوسترات دعائية منفردة لنجوم العمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وظهر على البوسترات الرسمية المنفردة لفيلم "لف وارجع تانى" عدد من الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، وهم كل من النجمة شيرى عادل، والنجم محمود حافظ، والفنانة أيتن عامر، والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان محمد رضوان، والفنان أحمد فتحي، والفنان سليمان عيد، إضافة الى بوستر جماعى ضم أبطال الفيلم فى شكل ولوك جديد لم يظهر أحد منهم بمثله من قبل.

تفاصيل وأحداث فيلم لف وارجع تانى

وتدور أحداث فيلم لف وارجع تانى، في إطار الفانتازيا الكوميدية حول استيقاظ مجموعة من الأصدقاء يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة الشعبية للبحث عن عمل، وتطور الأحداث عندما ينامون ويستيقظون على مفاجأة مدوية باختفاء الحارة والناس، ولا يبقى سواهم، فى صحراء، ومن ثم يبدأون رحلة شاقة لتعمير المنطقة.

أبطال وصناع فيلم لف وارجع تانى

فيلم "لف وارجع تاني" من تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات، بطولة أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، ومن ضيوف الشرف سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، ومن إخراج شادي علي.