كوريا الجنوبية تنظم مناورات لتعزيز قدراتها على مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن كوريا الجنوبية تُنظم مناورات "إيسترن إيند أوفر 23"، لتعزيز قدراتها على مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقالت إنه تم إطلاق المبادرة الأمنية لمنع الانتشار النووي في 2003، وهو مجهود عالمي يهدف إلى وقف الاتجار بأسلحة الدمار الشامل وأنظمة توصيلها.

وتعمل كوريا الجنوبية على تنظيم مناورات "إيسترن إيند أوفر 23" لتعزيز القدرات لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، عند استضافة الاجتماع رفيع المستوى للمبادرة الأمنية لمنع الانتشار(PSI) هذا الشهر.