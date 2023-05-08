بكين: على الولايات المتحدة تصحيح التعامل مع قضية تايوان

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، الإثنين، في اجتماع مع السفير الأمريكي لدى الصين في بكين، إنه من الضروري تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية وتجنب التدهور ومنع وقوع حوادث بين الصين والولايات المتحدة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد شدد الوزير الصيني في اجتماع مع السفير الأمريكي لدى الصين في بكين، على أنه يجب على الولايات المتحدة بشكل خاص تصحيح التعامل مع قضية تايوان والتوقف عن الاستمرار في تفريغ مبدأ الصين الواحدة من جوهره.

- الصين تدين الولايات المتحدة لانتقادها التعاون الصيني- الإفريقي

وسبق وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج"، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أقل غيرة ولكن أكثر انفتاحًا وشمولًا عند النظر إلى التعاون الصيني- الإفريقي.

صرحت ماو بذلك، خلال مؤتمر صحفي دوري ردًا على اتهام اللجنة الفرعية بشأن إفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية للصين في إفريقيا، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضافت أن الصين تتبع منذ فترة طويلة مبدأ الشفافية والانفتاح وتوسع مجالات جديدة وتخلق ديناميكية جديدة للتعاون العملي مع إفريقيا في ضوء حاجات إفريقيا.