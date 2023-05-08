الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بكين: على الولايات المتحدة تصحيح التعامل مع قضية تايوان

الرئيسين الصيني والامريكي
الرئيسين الصيني والامريكي

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، الإثنين، في اجتماع مع السفير الأمريكي لدى الصين في بكين، إنه من الضروري تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية وتجنب التدهور ومنع وقوع حوادث بين الصين والولايات المتحدة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد شدد الوزير الصيني في اجتماع مع السفير الأمريكي لدى الصين في بكين، على أنه يجب على الولايات المتحدة بشكل خاص تصحيح التعامل مع قضية تايوان والتوقف عن الاستمرار في تفريغ مبدأ الصين الواحدة من جوهره.

- الصين تدين الولايات المتحدة لانتقادها التعاون الصيني- الإفريقي

وسبق وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج"، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أقل غيرة ولكن أكثر انفتاحًا وشمولًا عند النظر إلى التعاون الصيني- الإفريقي.

صرحت ماو بذلك، خلال مؤتمر صحفي دوري ردًا على اتهام اللجنة الفرعية بشأن إفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية للصين في إفريقيا، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا). 
وأضافت أن الصين تتبع منذ فترة طويلة مبدأ الشفافية والانفتاح وتوسع مجالات جديدة وتخلق ديناميكية جديدة للتعاون العملي مع إفريقيا في ضوء حاجات إفريقيا.

وزير الخارجية الصيني بكين الصين السفير الأميركي العلاقات الصينية الأميركية الاستقرار تحقيق الاستقرار

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

حظك اليوم الإثنين 8 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 8 مايو 2023

رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

اليوم.. "إسكان الشيوخ" تناقش مقترح لإنشاء نفق أسفل مسار القطار السريع

بكين: على الولايات المتحدة تصحيح التعامل مع قضية تايوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن