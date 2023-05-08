إصابة شخصين بأعيرة نارية في مشاجرة بالأسلحة بجرجا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة وإطلاق أعيرة نارية نتج عنها مصابين خلف مصنع السكر دائرة مركز جرجا بين سائقى توك توك حول أولوية المرور والتحميل تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وضبط باقى المهتمين.



كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من نائبه لقطاع الجنوب اللواء أحمد فجر يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين وجود مصابين، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة والحالة الأمنية مستقرة.

بالفحص تبين من خلال تحريات المباحث بوجود مشاجرة ومصابين، وتبين من الفحص أن طرفيها كل من "طرف أول" محمد ع م ع - سن 22 مبيض محارة – ويقيم دائرة مركز العسيرات مصاباً "طلق ناري بالكتف الأيمن"، وكريم ب م ب- سن 22 سائق توك توك – ويقيم دائرة مركز جرجا مصاباً "طلق ناري بالعضد الأيمن" – وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبين "طرف ثان" - أحمد ع م ع - سن 18 عامل بأجر – ويقيم دائرة مركز العسيرات.

جرى ضبط طرفي المشاجرة بحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع وبمواجهتهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابتها بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق وتحميل الزباين.