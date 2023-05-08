بريجوجين: قوات "فاجنر" تواصل تقدمها في أرتيوموفسك (باخموت)

أعلن مؤسس قوات "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث لم يتبقّ سوى 2.37 كم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف.



وقال بريجوجين: "تقدمت اليوم وحدات "فاغنر" 280 مترا في اتجاهات مختلفة لتسيطرة بذلك على 53 ألف متر من المدينة، حيث يتبقى 2.37 كم مربع تحت سيطرة العدو".



وأضاف: "نواصل تقدمنا، وننتظر الحصول على الذخيرة".



وأعلن بريجوجين أن قواته ستتلقى الذخيرة والأسلحة وستواصل القتال، بعد أن أعلن انها ستنسحب من المدينة في الـ10 من مايو تسلم مواقعها لقوات الجيش الروسي.