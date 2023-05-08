الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بينهم أطفال.. مصرع 18 شخصا بتحطم قارب سياحي في الهند

تحطم قارب هندي
تحطم قارب هندي

قالت صحيفة The Indian Express أن أكثر من 18 شخصا بينهم أطفال، لقوا مصرعهم في حادث تحطم قارب سياحي بمدينة تانور الهندية.

وصرحت السلطات الهندية بأن، السفينة ذات الطابقين تواجد كانت تحمل، ما بين 35 و40 راكبا.

وذكر شهود عيان، أن القارب كان مزدحما، ومعظم ركابه لم يكن معهم سترات نجاة.

وأضافت الصحيفة الهندية، أن عملية الإنقاذ معقدة بسبب حلول الظلام.

 

 وأشارت إلى أنه في انتهاك للقواعد، واصل القارب نقل الركاب بعد حلول المساء.

عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا.
 

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