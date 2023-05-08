بينهم أطفال.. مصرع 18 شخصا بتحطم قارب سياحي في الهند

قالت صحيفة The Indian Express أن أكثر من 18 شخصا بينهم أطفال، لقوا مصرعهم في حادث تحطم قارب سياحي بمدينة تانور الهندية.



وصرحت السلطات الهندية بأن، السفينة ذات الطابقين تواجد كانت تحمل، ما بين 35 و40 راكبا.



وذكر شهود عيان، أن القارب كان مزدحما، ومعظم ركابه لم يكن معهم سترات نجاة.



وأضافت الصحيفة الهندية، أن عملية الإنقاذ معقدة بسبب حلول الظلام.

وأشارت إلى أنه في انتهاك للقواعد، واصل القارب نقل الركاب بعد حلول المساء.



عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا.

