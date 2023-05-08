الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران الكنيسة اللاتينية يستقبل الرهبان والراهبات بالنيابة الرسولية بمصر الجديدة

كنيسة قبطية
كنيسة قبطية

استقبل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، المكرسين والمكرسات بالقاهرة، وذلك خلال اللقاء التكويني لهم، بمقر النيابة الرسولية، بمصر الجديدة.

حضر اللقاء المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب باتريك الكرملي، النائب الأسقفي للحياة المكرسة، جاء اللقاء تحت عنوان "الدعوة: نعمة ورسالة"، مستوحاة من رسالة قداسة البابا فرنسيس، بمناسبة اليوم العالمي الستين للصلاة من أجل الدعوات.

و ألقى المحاضرة الأخت سعاد يوسف، الرئيسة الإقليمية للراهبات الإليزابتيين، ورئيسة اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر.

كذلك، تحدث الأب ديجو، الرئيس الإقليمي للرهبنة الكومبونيانية بمصر والسودان حول الوضع، بالسودان، طالبًا الصلاة من أجل السلام بالبلاد.

تضمن اللقاء أيضًا شهادة حياة للأخت وردة مهاود، من راهبات قلب يسوع المصريات، العائدات من السودان، بالإضافة إلى كلمة من سيادة المطران كلاوديو لوراتي حول "مؤتمر كنائس الشرق الأوسط في القبرص"، والذي كان تحت شعار " كنيسة الشرق الأوسط متجزرة في الرجاء".

وتكلم الأب المطران أيضًا عن المساعدات، التي تم تقديمها للكنيسة بسوريا، كما تحدث المونسينيور أنطوان توفيق حول المسيرة السينودسية بالكنيسة الكاثوليكية.

وشهد اللقاء كلمة من الأب باتريك الكرملي، النائب الأسقفي للحياة المكرسة. وانتهى الاجتماع بأنتيفونا القيامة.

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