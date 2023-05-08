الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المهندسين: جلسة المجلس الأعلى أمس باطلة

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن جلسة المجلس الأعلى للنقابة أمس باطلة وانقلابية وتمت برعاية وترتيب من أعضاء هيئة المكتب.

 

وأضاف في تصريحات له: كان يجب أن ينحاز هؤلاء إلى الشرعية والقانون وتاريخ النقابة العريق.

 

ولفت: التاريخ يعيد نفسه، وكما نجح المهندسين في التصدي للحزب الوطني والحراسة ونجحوا أيضا في إنهاء سيطرة الإخوان على النقابة وسننجح اليوم من جر النقابة لسياسة الحشد والترهيب.

 

وتابع: على مدار ١٣ شهر حاولت تنفيذ برنامجي الانتخابي ولكن محاولات فرض السيطرة على النقابة بشتى الطرق كانت عائقا كبيرا ولكني نجحت في تمرير مجموعة من القرارات الرئيسية للنقابة وتصوروا أنه باتخاذ قرارات مخالفة لبرنامجي الانتخابي، لن ألجأ للجمعية العمومية التي أنصفتني.

 

وتابع: قضية التعليم والشركات وتحسين أحوال المهندسين وإتاحة الفرصة لإتاحة الرأي والنقد للمهندسين هذه كانت القضايا التي تضمنها برنامجي الانتخابي.

 

ونوه: اتهمت بالعمل المنفرد والجميع يعلم ايماني بأهمية وقيمة العمل الجماعي، ولقاءاتي اليومية بالمهندسين سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية وكافة المحافظات التي تعبر عن ايماني بالعمل الجماعي.


وأشار: طلبت من الوكلاء والأمين التحدث إلى الجمعية العمومية وعرض إنجازاتهم أن كانت موجودة ورفضوا وتحملت المسؤولية كاملة ولأول مرة في تاريخ النقابة يوافق بالإجماع على الموازنة والمقدمة من أمين الصندوق.

 

وشدد: الجمعية العمومية التي شاهدت أكبر مشاركة في النقابة واتخذت قرارات نقابية تعبر عن احتياجات المهندسين وتدافع عن كرامة المهندس ليجيء "شاهد ما شافش حاجة " ليكتب تقريرا بعدم تمكنه من عد الأصوات ومشاهدة الكروت الخضراء وهو لم يتحرك من مقعده إلا لمحاولة بائسة لإثارة الفتنة.

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