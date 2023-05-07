العلاقات الثنائية ولم الشمل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السوري ونظيره الإماراتي

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد.

وبحث الطرفان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان للرئاسة السورية نشرته وكالة الأنباء السورية سانا.

كما ناقش الأسد التطورات الإيجابية على الساحة العربية، والتعاون المستمر بين سوريا والإمارات في العديد من المجالات.

وأعرب الأسد عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

الأمين المساعد لجامعة الدول العربية يكشف موعد إبلاغ سوريا رسميًا بعودتها للجامعة

وفى وقت سابق من مساء اليوم، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه جار إبلاغ سوريا، بقرار الجامعة، بعودتها لمقعدها في الجامعة، لافتًا إلى أنه سيتم إبلاغ سوريا رسميا غدًا صباحًا على أقصى تقدير بهذا القرار؛ ويرتب عليه أن الجانب السوري يرشح مندوب سوري لدى الجامعة، وتستعيد سوريا المشاركة في جميع أنشطة الجامعة من اجتماعات على مستوى المندوبين أو الوزراء أو القمة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، أن قرار عودة سوريا صدر بتوافق الدول الأعضاء، وسيتم اتخاذ باقي الإجراءات تباعًا بشأن تنفيذ القرار، كما أن هناك توافقًا لتشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع في دول جوار سوريا.

ورحبت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الأحد، بقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عقب 12 عامًا من الانقطاع.

وأكدت الخارجية الروسية أن خطوة عودة سوريا للجامعة العربية ستساهم في تحسين الأجواء في الشرق الأوسط، وفقاً لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

وتابعت الخارجية الروسية في بيان لها، "نتوقع أن تدعم الدول العربية سوريا في عملية إعادة الإعمار".