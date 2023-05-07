الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العلاقات الثنائية ولم الشمل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السوري ونظيره الإماراتي

الرئيس السوري
الرئيس السوري

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد.

وبحث الطرفان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان للرئاسة السورية نشرته وكالة الأنباء السورية سانا.

كما ناقش الأسد التطورات الإيجابية على الساحة العربية، والتعاون المستمر بين سوريا والإمارات في العديد من المجالات.

وأعرب الأسد عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

الأمين المساعد لجامعة الدول العربية يكشف موعد إبلاغ سوريا رسميًا بعودتها للجامعة

وفى وقت سابق من مساء اليوم، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه جار إبلاغ سوريا، بقرار الجامعة، بعودتها لمقعدها في الجامعة، لافتًا إلى أنه سيتم إبلاغ سوريا رسميا غدًا صباحًا على أقصى تقدير بهذا القرار؛ ويرتب عليه أن الجانب السوري يرشح مندوب سوري لدى الجامعة، وتستعيد سوريا المشاركة في جميع أنشطة الجامعة من اجتماعات على مستوى المندوبين أو الوزراء أو القمة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، أن قرار عودة سوريا صدر بتوافق الدول الأعضاء، وسيتم اتخاذ باقي الإجراءات تباعًا بشأن تنفيذ القرار، كما أن هناك توافقًا لتشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع في دول جوار سوريا.

ورحبت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الأحد، بقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عقب 12 عامًا من الانقطاع.

وأكدت الخارجية الروسية أن خطوة عودة سوريا للجامعة العربية ستساهم في تحسين الأجواء في الشرق الأوسط، وفقاً لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

وتابعت الخارجية الروسية في بيان لها، "نتوقع أن تدعم الدول العربية سوريا في عملية إعادة الإعمار".

الرئيس السوري محمد بن زايد الإمارات سوريا العلاقات العربية الشعوب العربية

الأكثر قراءة

"الباز" يكشف سبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. ويحذر من هذه الظاهرة

دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن خردة بالحوامدية

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

حبس شخصين بتهمة احتجاز مواطن والتعدي عليه بالضرب داخل شقة بالمعصرة

"المشاط": البنك الدولي ساهم في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 15 مليون وحدة سكنية

وزيرة التعاون الدولي تتحدث عن الشراكات مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن