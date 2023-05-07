الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تأجيلها.. موعد عرض مسرحية "امسك حرامي" بطولة حسين فهمي

حسين فهمى
حسين فهمى

يتنظر الفنان الكبير حسين فهمى عرض مسرحية “امسك حرامي” ولكنه فوجئ بقرر صناع العرض المسرحي تأجيله وأكد مصدر أن السبب يأتي بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من مرحلة التحضيرات حتى الآن، ومن المُقرر عرضها في الصيف، إلا أنّ الموعد النهائي لم يُحدد بعد، كما جارٍ حاليًا مرحلة استكمال تسكين الأدوار.

 مسرحية “امسك حرامي” تحمل توقيع سارة هجرس، وإخراج عصام السيد.

آخر أعمال حسين فهمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم الكبير حسين فهمي هي مسلسل سره البتاع الذى عرض رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربًا من عصابات تهريب آثار.

حسين فهمي امسك حرامى العرض المسرحي ضيق الوقت مرحلة التحضيرات

الأكثر قراءة

"الباز" يكشف سبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. ويحذر من هذه الظاهرة

دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن خردة بالحوامدية

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

حبس شخصين بتهمة احتجاز مواطن والتعدي عليه بالضرب داخل شقة بالمعصرة

"المشاط": البنك الدولي ساهم في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 15 مليون وحدة سكنية

وزيرة التعاون الدولي تتحدث عن الشراكات مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن