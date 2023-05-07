بعد تأجيلها.. موعد عرض مسرحية "امسك حرامي" بطولة حسين فهمي

يتنظر الفنان الكبير حسين فهمى عرض مسرحية “امسك حرامي” ولكنه فوجئ بقرر صناع العرض المسرحي تأجيله وأكد مصدر أن السبب يأتي بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من مرحلة التحضيرات حتى الآن، ومن المُقرر عرضها في الصيف، إلا أنّ الموعد النهائي لم يُحدد بعد، كما جارٍ حاليًا مرحلة استكمال تسكين الأدوار.

مسرحية “امسك حرامي” تحمل توقيع سارة هجرس، وإخراج عصام السيد.

آخر أعمال حسين فهمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم الكبير حسين فهمي هي مسلسل سره البتاع الذى عرض رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربًا من عصابات تهريب آثار.