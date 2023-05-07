الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 15 سنة لصاحب محل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة،  بمعاقبة صاحب محل موبايلات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنية مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 24129 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،ان تحرياتها دلت علي قيام المتهم " ت.س.ح" صاحب محل موبايلات، بالإتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم ، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة قماشية وحاول المقاومه للفرار ولكنهم احكما السيطرة عليه وبفض الحقيبة عثر بداخلها على عدد 8 قطع حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطه لمخدر الحشيش ووزنت 7.505 كجم ، وان المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونيا ، وأنه قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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