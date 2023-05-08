الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات بمركز التخاطب فى السنبلاوين

جلسات التخاطب بالسنبلاوين
جلسات التخاطب بالسنبلاوين

استمرت جلسات التخاطب بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، واستقبال الحالات مجانا، الأحد، بإشراف عزيزة حمدى منسق قادرون باختلاف بإدارة شباب السنبلاوين، و مراد أحمد مراد رئيس مجلس الإدارة، و محمد محروس المدير التنفيذي بمركز التنمية الشبابية.

 

جاءت فعاليات العمل بمركز التخاطب بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، والذى يعمل يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً، ضمن برنامج جسور الأمل والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي الهمم والقدرات الخاصة علي مستوى الجمهورية.

 

و يهدف مركز التخاطب بإدارة شباب السنبلاوين إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال وذويهم، من خلال برامج توعية للأسرة وكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى علاج الحالات، والمشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال، وعلاج عيوب النطق والكلام والتأخر اللغوي وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي.

 

ويقوم بالعمل داخل المركز مختصين لمعرفة الحالة ومتابعتها ومدى تطورها وما تحتاجه من رعاية وخدمات، مسئول المعلومات بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين عمرو شوشة وأخصائيات التخاطب بالمركز الدكتورة جهاد علام و شيماء شكيب، وهدير إبراهيم، و إسراء أحمد، و شيماء سمير، و تسنيم مصطفى، و فاطمة أشرف و دينا محمد.

 

يأتي العمل بمركز التخاطب بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و نانسي سمير مدير مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، و جاسر خالد مدير ادارة شباب السنبلاوين.

 

كما استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأحد مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية ليقدم لهم التهنئة بفوزهم بالاشراف علي البعثة لهذا العام 2023 ، عقب اجتيازهم اختبارات وزارة التضامن الاجتماعي .

 

و استقبل كلا من الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي رئيسا للبعثة، والمهندس محمود أشرف، والأستاذ أنس علاء الدين، ورضا حسن، والأستاذ محمد إلياس أعضاء.

جلسات التخاطب بالسنبلاوين
جلسات التخاطب بالسنبلاوين
جلسات التخاطب بالسنبلاوين
جلسات التخاطب بالسنبلاوين
جلسات التخاطب بالسنبلاوين
جلسات التخاطب بالسنبلاوين
جلسات التخاطب مركز التنميه الشبابيه السنبلاوين عزيزه حمدي مدينة

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