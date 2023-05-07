الأمين المساعد لجامعة الدول العربية يكشف موعد إبلاغ سوريا رسميًا بعودتها للجامعة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه جار إبلاغ سوريا، بقرار الجامعة، بعودتها لمقعدها في الجامعة، لافتًا إلى أنه سيتم إبلاغ سوريا رسميا غدًا صباحًا على أقصى تقدير بهذا القرار؛ ويرتب عليه أن الجانب السوري يرشح مندوب سوري لدى الجامعة، وتستعيد سوريا المشاركة في جميع أنشطة الجامعة من اجتماعات على مستوى المندوبين أو الوزراء أو القمة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن قرار عودة سوريا صدر بتوافق الدول الأعضاء، وسيتم اتخاذ باقي الإجراءات تباعًا بشأن تنفيذ القرار، كما أن هناك توافقًا لتشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع في دول جوار سوريا.

وبالنسبة للملف السوداني، قال السفير حسام زكي، إن الأزمة السودانية شهدت تدخلات عدة من أطراف إقليمية ودولية؛ والجميع كان يهدف لتحقيق مصالحه، لافتًا إلى تشكيل مجموعة اتصال وزارية مشكلة من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية، لمتابعة الجزء السياسي والتفاوضي؛ ومنه الشق الإنساني.