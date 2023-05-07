الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد سليمان يطالب بمجلس أعلى للشباب وفصلها عن الرياضة

أحمد سليمان
أحمد سليمان

طالب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بإنشاء مجلس أعلى للشباب، وفصل الشباب عن الرياضة.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "هذا المقترح سمعته من الناس في الشارع وعجبني، مهم فصل الشباب عن الرياضة، لأن النسبة الأكبر من الشعب شبابي، والرياضة تنقسم لجزء تنافسي وجزء رياضة للجميع". 

وأشار إلى أن المسئول عن إدارة الرياضة في مصر وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، والأندية والإعلام الرياضيين مردفا: "المنظومة جميعها تعاني من مشاكل".

أحمد سليمان فصل الشباب عن الرياضة مجلس أعلى للشباب

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