محافظ الغربية يفتتح معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالسنطة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، معرض السلع الغذائية بمدينة السنطة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم.

وتفقد محافظ الغربية يرافقه منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، المعرض، مشيداً بتنوع السلع الغذائية المقدمة بالمعرض من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم، الدواجن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات وتغطيتها لكافة الأذواق ومتطلبات المواطنين وكذلك أسعار السلع المعتدلة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق والتي تعد أهم أهداف هذه المعارض.

وأشار محافظ الغربية أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض المستمرة حتى نهاية عيد الأضحى المبارك بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق والمنافذ وتطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار، فضلاً عن التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

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