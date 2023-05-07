في دورته الجديدة.. أسباب تأجيل مؤتمر الشعر الدولي بـ"الأعلى للثقافة"

أجلت لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، مؤتمر الشعر الدولي، الذي كان من المقرر تنظيمه خلال الفترة الماضية، إلى موعد غير محدد، وكان يشارك فيه مجموعة كبيرة من الشعراء من مصر والوطن العربي.

وكشف مصدر من داخل لجنة الشعر بالمجلس، أن تأجيل تنظيم مؤتمر الشعر الدولي، يعود لعدة أسباب من بينها عدم إقامة مؤتمر الرواية الدولي في دورته الماضية وهو المؤتمر الذي يقام بالتبادل مع مؤتمر الشعر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن السبب الثاني يتمثل في عدم توافر ميزانية له هذا العام، مما أعاق عملية تجهيزه، رغم الانتهاء من كافة الإعدادات الخاصة به على مستوى الفعاليات والأنشطة التي ترافقه طوال أيام تنظيمه.

وأوضح المصدر أنه يأمل من المجلس الأعلى للثقافة توفير ميزانيات لإقامة مثل هذه المؤتمرات المهمة التي تساعد على تعرف الشعراء على بعضهم البعض من مصر والدول الأخرى، وتناقش القضايا المشتركة حول الشعر.

ومن ناحية أخرى تعمل لجنة الشعر، بالمجلس الأعلى للثقافة، في الوقت الحالي على تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية، والأمسيات الشعرية، في قاعات المجلس، فضلا عن التعاون مع اللجان الأخرى في العديد من الفعاليات المشتركة.

كما تنظم اللجنة مسابقات مختلفة للكشف عن المواهب الجديدة في الشعر وتنميتها ورعايتها، في ظل تراجع دور العديد من المؤسسات الثقافية حول الاهتمام بالشعر.

ومن المقرر أن تقيم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور مقررها الشاعر أحمد سويلم، أمسية شعرية، في تمام السابعة مساء الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الأمسية الدكتور عادل ضرغام عضو لجنة الشعر، ويلقى الشاعر أحمد سويلم كلمة لجنة الشعر، ويشارك بها الشعراء إبراهيم الملكوت، حسام إبراهيم، حمدي عبد الرازق، حنان شاهين، شيرين العدوي، صفاء أبو صبيحة، محمد عرب صالح، نورا عثمان، يسري حسان.