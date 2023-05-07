الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الخارجية": البعثة المصرية فى السودان تواصل عملها وسط تحديات أمنية كبيرة

أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن البعثة المصرية تمارس عملها من مناطق آمنة نسبيًا داخل السودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن البعثة تضطلع بدور رئيسي في إجلاء المصريين من السودان وإجراءات استقبال السودانيين، وإجلاء مواطني دول أخرى.

وأشار إلى أن الظروف صعبة والتحديات الأمنية كبيرة، لكن المسئولية تقتضي التواجد على الأرض لإتمام مهمتها السامية.

الخارجية البعثة المصرية تحديات امنية متحدث الخارجية السودان

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