متحدث "الخارجية": البعثة المصرية فى السودان تواصل عملها وسط تحديات أمنية كبيرة

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن البعثة المصرية تمارس عملها من مناطق آمنة نسبيًا داخل السودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن البعثة تضطلع بدور رئيسي في إجلاء المصريين من السودان وإجراءات استقبال السودانيين، وإجلاء مواطني دول أخرى.

وأشار إلى أن الظروف صعبة والتحديات الأمنية كبيرة، لكن المسئولية تقتضي التواجد على الأرض لإتمام مهمتها السامية.