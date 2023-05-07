"حقوق المنصورة" تكرم المتميزين باحتفالية كبرى تزامنًا مع احتفالها بيوبيلها الذهبى

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة، اليوم الأحد، احتفالية كبرى "احتفالية التميز العلمى" بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى، في إطار احتفالات كلية الحقوق بيوبيلها الذهبى، لتكريم 124 من الأساتذة الحاصلين على جوائز الدولة بفئاتها المختلفة، ومن لهم إسهامات علمية متميزة في الحقل القانوني.

كما تم تكريم أفضل الأساتذة الذين نشروا بحوث علمية قانونية متميزة في مجلات علمية مرموقة، إضافة إلى تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الكلية سواء من الطلاب المصريين او الوافدين، ولأول مرة تكريم افضل الباحثين الذين قاموا بنشر بحوث علمية متميزة وفقًا للضوابط العلمية الخاصة بالنشر واخلاقيات البحث العلمي.

كما شمل التكريم الأساتذة المتميزين والباحثين من داخل مصر وخارجها، حيث يشغل العديد ممن حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية الحقوق جامعة المنصورة مناصب قيادية ووزارية رفيعة في دولهم

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد جمال الدين موسى -وزير التربية والتعليم والتعليم العالى الأسبق، الدكتور السيد عبد الخالق – وزير التعليم العالى الأسبق ، الدكتور رضا عبد السلام – محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور أشرف حافظ – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور وليد الشناوى – عميد كلية الحقوق ، إبراهيم عبد الله – وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور تامر صالح – وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور علاء التميمى – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، السادة عمداء والوكلاء السادة أعضاء الهيئات القضائية والأمنية وأعضاء هيئة التدريس

وعبر الدكتور شريف خاطر عن سعادته لمشاركته في احتفالية التميز العلمى لكلية الحقوق، وذلك في إطار احتفالات كلية الحقوق بيوبيلها الذهبى، لتكريم بعض من رموز كلية الحقوق جامعة المنصورة الذين سطروا أسماؤهم فى سجل تاريخ جامعة المنصورة بالعلم والبحث العلمى .

وأشار إلى أن الاحتفالية هى تكريم للنبوغ، والتفوق، والاجتهاد في خدمة الوطن، وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتعليم والبحث العلمي في بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه، مؤكدًا أن كلية الحقوق تميزت وعلى مدار تاريخها منذ نشأتها عام 1973 وحتى الأن وتقلد منسوبيها مناصب قيادية داخل الجامعة وخارجها وكان لكلية الحقوق السبق بأن يكون أول رئيس لجامعة المنصورة هو الدكتور عبد المنعم البدراوى رحمه الله ، كما تميزت الكلية إداريا وتكنولوجيا حيث حصدت الكلية المركز الأول بجوائز جامعة المنصورة للتميز الحكومى عام 2022 وجائزة أفضل 10 كليات على مستوى الجمهورية بمسابقة التميز الحكومى التى تنظمها وزارة التخطيط لعام 2023 ، وحرصا على الاعتماد الأكاديمى فقد تقدمت الكلية لإعتماد برنامج شعبة اللغة الأجنبية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

كما عبر عن تطلعه لعلماء جامعة المنصورة عامة وكلية الحقوق خاصة ليسهموا بعلمهم وأبحاثهم في المجالات العديدة ذات الأولوية ، فهم عماد النهضة العلمية والتعليمية التي نتطلع إليها ونحن علي ثقة في قدرتهم عي مواصلة العطاء من أجل مصر وأبنائها.

وأكد الدكتور أشرف طارق حافظ على اهتمام الجامعة بتميز أعضاء هيئة التدريس والخريجين والباحثين من خلال رفع القدرات العلمية والبحثية ولذلك فان القادر على انتاج البحث العلمى هو الأقدر على تطوير التعليم فى مرحلتى الليسانس والدراسات العليا، مشيرًا إلى أن الجامعة تبنت مشروع النشر الدولى فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لرفع إنتاج البحث العلمى والنشر الدولى والذى ينعكس على تميز الكلية محليا ودوليا فى مختلف التصنيفات الدولية.

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