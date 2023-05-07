آرسنال يفوز على نيوكاسل بثنائية ويحافظ على فرصه فى صراع لقب البريميرليج

فاز فريق أرسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2022-2023.

فريق نيوكاسل بدأ المباراة بشكل ضاغط، لكن النرويجي مارتين أوديجارد، استطاع تسجيل هدف التقدم لفريقه أرسنال في الدقيقة 14، بتسديدة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

جابرييل مارتينيلي كاد أن يضاعف النتيجة لـ أرسنال في الدقيقة 21، لكن نيك بوب حارس نيوكاسل تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، انفرد أوديجارد بـ بوب بعد تلقيه الكرة من مارتينيلي، لكن حارس نيوكاسل تصدى لتسديدته بإتقان.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو نيوكاسل محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 49 بضربة رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 71، سجل فابيان شار مدافع نيوكاسل، هدف أرسنال الثاني، بالخطأ في مرماه، حين حول عرضية مارتينيلي من الجهة اليسرى إلى شباك فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال إلى 81 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 65 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - بيوتر كيويور - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال إلى 81 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 65 نقطة في المركز الثالث.