الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تستأنف التصوير قريبًا.. تعرف على دور هالة فاخر في فيلم "أبو نسب"

هالة فاخر
هالة فاخر

تستعد الفنانة الكبيرة هالة فاخر لتصوير فيلم أبو نسب والتي تشارك النجم الشاب محمد إمام بطولته، ويحمل العمل توقيع أمين وتار، ومن إخراج رامي إمام، الذي بدأ تصويره الفترة الماضية.

وتعاقدت الفنانة الكبيرة هالة فاخر على تقديم شخصية والدة محمد إمام في أحداث الفيلم، وصورت هالة يومين في الفيلم، ومن المقرر أن تستأنف تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

قصة فيلم أبو نسب

تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، فيما يقدم الفنان الشاب مشاهد أكشن خلال الأحداث حيث خضع لتحضيرات خاصة خلال الفترة الماضية استعدادًا للعمل السينمائي.

أبطال أبو نسب

يشارك في البطولة الفنان ماجد الكدواني الذي يظهر بشخصية والد ياسمين صبري، والنجمة هالة فاخر، والفنان محمد لطفي، والفنانة القديرة هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم: صلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت.

أعمال جمعت بين هالة فاخر ومحمد إمام

جمع فيلم كابتن مصر بين النجمة الكبيرة هالة فاخر والنجم الشاب محمد إمام، حيث جسدت هالة دور والدته في العمل، وتم عرضه عام 2015، وشارك فيه حسن حسني، إدوارد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، علي ربيع، من تأليف عمر طاهر، وإخراج معتز التوني.

وكانت تدور قصة الفيلم حول لاعب كرة قدم مكافح ويطمح بأن يكون واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم في مصر، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، حيث يقوم بدهس رجل أمن بالخطأ أثناء قيادته للسيارة مما ينتج عنه اعاقة دائمة، ليحكم على اللاعب بالسجن لمدة 3 سنوات، لكن اليأس لا يعرف لشغفه طريقًا، فيقرر أن يشكل داخل السجن فريقًا محترفًا لكرة القدم من زملائه المساجين.

هالة فاخر ابو نسب محمد إمام رامي إمام بعد الشر والدة محمد إمام

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