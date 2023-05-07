الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب الميراث.. إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بإمبابة

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بأمبابة، بسبب خلافات على الميراث، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود مشاجرة بشارع محمد سعيد بدائرة القسم.

على الفور أمر “الشرقاوي” مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بين طرفين، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين أن سبب المشاجرة خلاف على الميراث، ألقي القبض على أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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