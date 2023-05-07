إصابة 12 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب منذ قليل 12 شخصاً بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق شبراخيت - أبو منجوج، بدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة المركز مما أسفر الحادث عن إصابة ١٢ شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "هناء.م.ط" ١٨ سنة مصابة بسحجات و كدمات بالوجه و الرأس، "حبيبه.م.ط"١٢ سنة مصابة بكدمة بالرأس" ياسر.أ.خ" ١٥ سنة مصاب بسحجات و كدمات بالجسم " سعد.ي.ا"٢٦ سنة مصاب بكدمات بالرأس و الصدر، " عماد.م.أ"٣٣ سنة مصاب بكدمات و سحجات بالوجه،" محمد.ح.س" ٢٨ سنة مصاب بكدمه بالرأس و الصدر" سهير.أ.ا"٢٠ سنة مصابة بكدمه بالقدم و اليد اليسرى،" فايزه.س.ع"٥٢ سنة مصابة بسحجات بالوجه و الساقين، "عايده.س.ط" ٦٠ سنة مصابة بكدمه بالكتف الايسر،" أحمد.ر.ا"١٨ سنة مصاب بكدمه بالكتف الايسر،" كريم.م.أ" ٢١ سنة مصاب بكدمات و سحجات بالجسم ،" ايمن.ا.ا"١٩ سنة مصاب بكدمه بالفقرات العنقيه، والجميع مقيمين بناحية مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.