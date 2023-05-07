وافي أبو سمرة: عدوى "الأوفر برايس" تضرب الأجهزة الكهربائية وتلحقها بالسيارات

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن بعض التجار يقومون ببيع بعض منتجات الأجهزة الكهربائية مثل "الثلاجات" بسعر أعلى من سعرها الحقيقي "الأوفر برايس " بقيمة تصل لحوالي 7 آلاف جنيه.

وأضاف أبو سمرة في تصريحات صحفية اليوم، أنه بعد إضافة الأوفر باريس علي سعر بعض أنواع الثلاجات "على سبيل المثال" يصل سعرها إلى حوالي 25 ألف جنيه، في حين أن سعرها الرسمي 17 ألف جنيه فقط، وكذلك بعض الغسالات تباع (فوق الستة) بحوالي 3000 جنيه.

وقال وافي أبو سمرة أن ما يحدث من زيادة في أسعار الأجهزة المنزلية تؤثر بشكل كبير على المبيعات في السوق المحلي.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن ظاهرة ال "أوفر برايس " في مصر انتقلت من السيارات إلى العديد من السلع الأخرى خاصة السلع المستورد أو التي يدخل في إنتاجها خامات من الخارج نتيجة تكدس البضائع في الموانئ المصرية.

جدير بالذكر أن الـ "أوفر برايس - over price" مبلغ يتم إضافته على سعر السلعة، يقرره الموزعون مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية، مشيرا إلى أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب كورونا، عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما أدى إلى خفض إنتاجها بأكثر من 50 % وهو ما أثر على حجم المعروض من الأجهزة المنزلية في مقابل الطلب عليها وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بهذا الشكل.