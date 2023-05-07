الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البنك الدولى": مصر لها دور قيادى بتحقيق المضى قدمًا نحو الاقتصاد الأخضر

البنك الدولى
البنك الدولى

قال نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن الإطار التشاركي بين مجموعة البنك الدولي ومصر هو إطار مهم جدًا، مشددًا على الثقة في مصر والاقتصاد المصري. 

وأضاف بلحاج- خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي لإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، أن علاقة البنك الدولي ومصر لها تاريخ كبير، وأن هذا الإطار التشاركي له عدة أركان مهمة؛ أولها القطاع الخاص الذي يدعم البنك الدولي التوجه نحوه، والثاني هو النمو الأخضر، والثالث تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، حيث حققت المرأة المصرية دورًا ناجحًا في سوق العمل.

وأشار إلى أن مصر لها دور قيادي بتحقيق المضي قدمًا نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن البنك سيمضي قدمًا معها، حيث مثلت رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ اعترافًا من العالم بدورها المهم والريادي في الاقتصاد الأخضر. 

وشدد على أهمية دور وزارة التعاون الدولي في تحقيق التواصل بين البنك الدولي ومصر، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن العالم بأسره يمر بوضع دقيق اقتصاديًا. 

البنك الدولي منطقة الشرق الأوسط الاقتصاد المصرى وزارة التعاون الدولي القطاع الخاص

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