الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خارجية النواب: زيارة الكونجرس الأمريكى يؤكد محورية مصر ودورها فى استقرار المنطقة

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

ثمنت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد الكونجرس الأمريكي واستقبال "مايك تيرنر" رئيس اللجنة الدائمة للشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، موضحة أن هذا الأمر يأتي في تزامنا مع تعدد الزيارات من جانب الكونجرس الأمريكي إلى مصر وهو ما يؤكد ثقل الدولة المصرية الإقليمي والدولي.

 

ونوهت حارص في بيان صادر عنها، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق.

 

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على محورية الدولة المصرية دورها في الحفاظ على توازن واستقرار المنطقة، في ظل التحديات والنزاعات القائمة والمتصاعدة بالمنطقة، بالإضافة إلى دورها الكبير في مكافحة الإرهاب لدحر المخاطر وإرساء عملية السلام .

 

كما لفتت حارص النظر إلى تأكيد الرئيس السيسي لأهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وذلك بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق الثوابت المرجعيات الدولية، موضحة أن الجميع يعي ويقدر دور مصر الحيوي في وقف العنف بين الطرفين وعدم تجدده الذي يضر باستقرار المنطقة.

 

وأردفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الجهود المصرية الحديثة تتم بالتوازي لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك مبادرات وإعادة إعمار غزة لدعم أشقائنا.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل مؤخرا، وفداً رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة كيفن مكارثي رئيس المجلس، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينها لجان الشئون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات.

 

وشارك في اللقاء من الجانب المصري المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

الجانبين الفلسطينى والاسرائيلي الجهود المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب السوداني العلاقات الخارجية الكونجرس الأمريكي النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

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