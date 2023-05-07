الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة التاسعة برئاسة المستشار هاني فتحي مطاوع وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى بالسجن لمدة 5 سنوات لعامل، وبراءة نجله لاتهامه بالشروع في قتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12062 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3003 لسنة 2020 كلي جنوب بنها أن المتهم "خالد ت أ"، 47 سنة، عامل، ونجله "عبد الله خ ت"، 17 سنة، طالب، المتهم الأول شرع في قتل المجني عليه "محمد ع م"، 22 سنة، عامل عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أطلق صوب المجني عليه عيارا ناريا من سلاح ناري فرد خرطوش موضوع الاتهام الثاني، استقر بجسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أطلق أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد كشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن حدوث مشادة كلامية بين زوجة المتهم الأول والمجني عليه، على إثرها تعدى كل طرف على الآخر، وتدخل زوجها ونجلها وأحدث المتهم الأول إصابة المجني عليه باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

السجن المشدد 5 سنوات الشروع في قتل شخص المشدد 5 سنوات جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة

الأكثر قراءة

تراجع كبير فى أسعار البيض وشعبة الدواجن توضح السبب

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام قرية السبعين بالمنيا

انطلاق الملتقى المسرحى لطلاب جامعة كفرالشيخ

تعليم الغربية في ثان أيام الامتحانات: التزام الجميع بالضوابط الامتحانية ولا وجود لشكاوى

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية