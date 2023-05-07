محافظة القاهرة تواصل حملاتها الرقابية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

تواصل محافظة القاهرة حملاتها الرقابية المستمرة على مواقف السرفيس لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، بقيادة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وبالتنسيق مع إدارتى السرفيس، المواقف، والإدارة العامة للمرور، للتأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت محافظة القاهرة بوضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة ليسهل للمواطنين التعرف عليها، ولكي لا تسمح لأي من السائقين باستغلال المواطنين ورفع التسعيرة عليهم.

كما خصصت محافظة القاهرة غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تتلقي شكاوى المواطنين على رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لاتخاذ الاجراءات اللازمة

وحرصت محافظة القاهرة خلال وضع التعريفة الجديدة على مراعاة مصلحة المواطن والسائق ، ومسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

تم وضع زيادة التعريفة الجديدة 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز الجنيه الواحد للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر من 40 كم، وزادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و 1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتى تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز الـ10 جنيهات.

ذلك بالإضافة إلى وجود مديرية التموين والتي تعمل هي أيضا على تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي محطة وقود تقوم بمحاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة ، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الخاصة بمخالفة التعريفة وحلها على الفور.