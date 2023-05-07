تراجع في أسعار الدواجن.. والتجار: في انتظار انتعاش السوق مرة أخرى

أعلنت شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الجارية بالأسواق باختلافات طفيفة بين منطقة وأخرى، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 74 و75 جنيهًا، كيلو الدواجن البلدي تراوح سعر الكيلو ما بين 100 و110 جنيها، وتراوح سعر البانيه ما بين 160 لـ170 جنيهًا للكيلو الواحد، وسعر كيلو الأوراك تراوح ما بين 80 و85 جنيهًا للكيلو الواحد.

ورصدت "الدستور" أسعار الدواجن بالأسواق وحجم الإقبال من قبل المواطنين على الشراء وآراء التجار نحو الفترة المقبلة والتي جاءت على النحو التالي.

يقول هاني، أحد أصحاب محال الدواجن في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن القوة الشرائية ضعفت بشكل كبير منذ انتهاء موسم شهر رمضان الكريم والذي شهد إقبالًا كبيرًا على الدواجن ما تسبب في ارتفاع الأسعار قليلًا وقتها، إلا أن الفترة الحالية بدأت الأسعار تتراجع تدريجيا ونأمل في عودة الإقبال مرة أخرى وانتعاش حركة البيع والشراء من جديد.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق، حيث تراجعت سعر الدواجن البيضاء لـ73 و75 جنيهًا للكيلو الواحد، وسعر الدواجن البلدي تراوح ما بين 105 و110 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سعر كيلو الأوراك تراوح بين 80 و85 جنيهًا للكيلو الواحد، وكيلو البانيه تراوح ما بين 160 و170 جنيهًا للكيلو الواحد، إلا أن الأسعار تختلف بشكل طفيف ما بين محل والأخر وبين منطقة وغيرها.

ومن جانبه أوضح عادل أحد أصحاب محال الدواجن بالوراق، أن الأسعار تشهد تراجع على مدار الأيام القليلة الجارية، إلا أنه منذ انتهاء شهر رمضان الكريم وهناك ضعف في حركة البيع والشراء، مشيرا إلى انه من المتوقع عودة الإقبال خلال الفترة المقبلة لتضعف مرة أخرى خلال موسم عيد الأضحى المبارك والذي يتوجه فيه المواطنين ويقبلون على شراء اللحوم الحمراء.

أضاف محمد صاحب إحدى محال الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه منذ زيادة الأسعار الفترة الماضية كانت نتيجة للإقبال الشديد من قبل المواطنين على الشراء ومع ضعف الإقبال بدأت الأسعار تتراجع تدريجيًا خلال الأيام الجارية، وهو ما جعل التجار تتوقع عودة وزيادة الإقبال خلال الفترة الجارية.