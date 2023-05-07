الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الملتقى المسرحى لطلاب جامعة كفرالشيخ

الملتقي
الملتقي

انطلقت فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، والذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، على مسرح كلية التجارة.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الملتقى المسرحي سيقام على مدار 10 أيام، بمشاركة كليات "التجارة – التمريض – الهندسة – الصيدلة - التربية النوعية – الآداب – الطب البيطري – التربية – العلوم – الذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، حيث إن الثقافة بوجه عام والفن بالتحديد هو الذي يشكل العقول والوجدان، ويسهم في بناء شخصية الطالب.

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي بفعاليات الملتقى المسرحي لطلاب الجامعة، حيث تشارك كل كلية بفريق مسرحي لا يزيد على 25 طالبًا وطالبة، مؤكدًا أن للمسرح آثارًا تربوية لا تخفى على مبصر واعٍ يدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يعد المسرح دعامة من دعاماته.

طلاب جامعة كفر الشيخ ملتقي مسرحي الأحد كفر الشيخ

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