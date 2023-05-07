الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيلة الأمم المتحدة: القاهرة أفضل مكان لعقد المنتدى الحضرى العالمى.. مصر أم الدنيا

وكيلة الأمين العام
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة شريف، إن الهدف من المنتدى الحضري العالمي، هو التأكد من أننا لن نترك أحدا يتخلف عن الركب، وأننا كلنا سنتخذ الإجراءات الهامة، لجعل مدننا تتمتع بالصمود والمرونة.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، يحضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "واثقة أننا نستطيع أن نقدم أمثلة من خلال الاجتماع الذي سُيعقد في القاهرة، القاهرة أفضل مكان للاجتماع، مصر أم الدنيا".

وختمت حديثها بتوجيه الشكر لمصر حكومة وشعب، على استضافة المنتدى الحضري العالمي المقرر عقده نوفمبر 2024 في القاهرة. 

المنتدى الحضري العالمى المنتدى الحضري العالمي رقم 12 القاهرة مصر أم الدنيا الامم المتحدة

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