الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة المشروعات بزفتى وكفر الزيات وطنطا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى إلى جانب تفقد عدد من مشروعات التطوير والمشروعات الإنتاجية بمركزي كفر الزيات وطنطا،وذلك ضمن الجولات المستمرة لمتابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظة.

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بدأت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية دهتورة، حيث تفقد المحافظ، مركز الشباب، الوحدة الاجتماعية ووحدة طب الأسرة، كما تفقد مبنى الحماية المدنية بقرية سندبسط واختتمت الجولة في زفتى بتفقد مشروع تنمية الأسرة بقرية نهطاي.

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وفي كفر الزيات تابع المحافظ جولته بتفقد أعمال توسعة ميدان المحطة وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، بهدف توسعة أحد أهم الميادين بالمدينة وإنشاء موقف انتظار سيارات إلى جانب إعادة تنظيم الميدان وإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة ، حيث تم توسعة الطريق وتركيب البلدورات تمهيدا لمرحلة الرصف النهائية.

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وأختتم رحمي جولته في مركز طنطا بتفقد طريق ميت حبيش البديل بمركز طنطا والذي يتم إنشاؤه بطول 1.8كم وبعرض 9 أمتار لفتح محور مروري جديد موازي لمدخل طريق السنطة، كما تفقد أعمال إنشاء طريق محور قناة طنطا الملاحية والذي يتم رصفه بطول 3 كم وبعرض 8 أمتار بهدف فتح محور مروري جديد وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

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وقال رحمي إن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير المحاور المرورية بالمدن وذلك إلى جانب توسعة الطرق الرئيسية وذلك لتيسير الحركة المرورية على المواطنين داخل وخارج المدن، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.

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رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة المشروعات بزفتى وكفر الزيات وطنطا المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المشروعات الانتاجية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إزالة كافة الاشغالات

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