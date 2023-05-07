مصدر لـ"الدستور": يوسف أسامة نبيه وقع لـ"بيراميدز"

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بمستقبل يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن يوسف نبيه وقع على عقود انضمامه إلى صفوف بيراميدز لمدة 4 مواسم مقبلة وتم الاتفاق معه على كل شيء.

وفجر المصدر مفاجأة بالتأكيد أن اللاعب حصل على مقدم تعاقده من بيراميدز أيضًا.

وينتهي عقد يوسف نبيه مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي بدون العودة لإدارة الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق بروكسي يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وفتح مسئولو الزمالك متأخرًا باب المفاوضات مع اللاعب لتجديد التعاقد معه، إذ أن نبيه أنهى اتفاقه مع بيراميدز على كل شيء ووقع على العقود.

وتألق نبيه مع الزمالك في الموسم الماضي، ونجح في لفت الأنظار ليحجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.