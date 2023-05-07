الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنقاذ 3 أطفال من حريق شقة بحي الزهور بالخارجة بالوادي الجديد

حريق
حريق

أنقذت العناية الالهية 3 أطفال من الموت المحقق، إثر تعرض منزلهم لحريق كبير بمنطقة حي الزهور بمركز الخارجة في الوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه بعد تمكن الأهالي والجيران من إنقاذ الثلاث أطفال قبل وصولهم الحريق في موقف بطولي.

 

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لامن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة بلاغ يفيد حريق بشقة في حي الزهور بمركز الخارجة بالوادي الجديد، وعلى الفور الدفع بسيارات الاطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه بعد تمكن الأهالي والجيران من إنقاذ الثلاث اطفال قبل وصولهم الحريق.

 

تم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق. 

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